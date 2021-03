André Silva apontado ao Barcelona

O Barcelona já planeia a próxima época e analisa quem poderão ser os reforços do próximo verão; o jornal alemão 'Bild' garante que os catalães colocaram os olhos em André Silva.





O internacional português, ex-Sevilha e ex-Milan, está a fazer uma bela época ao serviço do Eintracht Frankfurt, onde já soma 21 golos em 24 jogos.Em Espanha, porém, dizem que Ronald Koeman gosta de Memphis Depay, que tem a vantagem de terminar o contrato com o Lyon no final da época e que, por isso, pode chegar a Camp Nou a custo zero. Para contratar André Silva os blaugrana teriam de desembolsar uns 40 milhões de euros...