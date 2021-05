André Silva e a luta pelo estatuto de artilheiro: «Sabemos a qualidade do Lewandowski...»

André Silva está a fazer uma grande época no Eintracht Frankfurt e, não fosse Robert Lewandowski, seria o melhor marcador da Bundesliga, com 28 golos. Mas o polaco do Bayern Munique deu poucas hipóteses aos avançados esta época na Alemanha, pois totaliza 40 golos.





"Já sabemos a qualidade que o Lewandowski tem. Tenho pena que o Bayern tenha essa qualidade, que também tenham muitas oportunidades e que ele seja letal em frente à baliza, o que complica um bocado o trabalho ao Eintracht e a mim. Faz as coisas não serem tão chamativas neste caso, porque se agora o Lewandowski não tivesse 39 golos, creio eu, era eu e o Haaland que estaríamos a disputar", sublinha o avançado português, de 25 anos, em declarações à Eleven."Mas faz parte do futebol e ele merece estar nesse patamar, acho que o mais importante é focar-me em mim, tentar fazer o meu melhor e é o que eu estou a fazer", acrescentou.