André Silva em dúvida para enfrentar o Bayern Munique

Com dores nas costas, André Silva pode falhar o duelo de amanhã com o Bayern Munique. "Ele é muito importante [18 golos na liga], estamos a fazer tudo para que recupere", disse o técnico do Eintracht Frankfurt, Adi Hutter.





O internacional português é nesta altura o segundo melhor marcador da Bundesliga, apenas atrás de Robert Lewandowski, do Bayern, que já marcou 25 golos.