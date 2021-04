André Silva foi ao '3.º andar' para dar a vitória ao E. Frankfurt frente ao Dortmund: veja como foi

O Eintracht Frankfurt bateu (2-1) este sábado o Borussia Dortmund, a contar para a 27.ª jornada da Bundesliga, com André Silva a ser totalmente decisivo. O avançado português subiu às alturas, já perto do minuto 90, e cabeceou colocado para o fundo da baliza aurinegra. Marwin Hitz, veterano guarda-redes do Dortmund, não teve quaisquer hipóteses.