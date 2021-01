André Silva iguala melhor registo goleador da sua carreira e só fica atrás de Lewandowski

André Silva bisou este sábado na vitória do Eintracht Frankfurt sobre o Hertha Berlim (3-1) e chegou aos 16 golos só na Bundesliga. Desta forma, igualou o seu melhor registo numa temporada contabilizando apenas campeonato (16 ao serviço do FC Porto em 2016/17)... quando ainda agora começou a segunda volta.





O internacional português é mesmo o segundo melhor marcador da liga alemã, apenas superado por Robert Lewandowski, que leva números estratosféricos - 23 golos em 19 jornadas decorridas, tendo faturado hoje na goleada do Bayern Munique André Silva ultrapassou Haaland, que ficou em branco no triunfo do Borussia Dortmund , continuando com 14 golos.