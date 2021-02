André Silva marca pelo 3.º jogo seguido e chega aos 17 golos da Bundesliga: veja o lance

André Silva continua imparável ao serviço do Eintracht Frankfurt. O internacional português voltou este domingo a marcar, fê-lo pelo terceiro jogo consecutivo e já leva 17 remates certeiros na Bundesliga. Números que colocam o avançado formado no FC Porto como segundo maior artilheiro da prova, apenas atrás de Robert Lewandoski, do Bayern Munique, que já marcou por 24 vezes.





No triunfo do Eintracht Frankfurt no reduto do Hoffenheim, por 3-1 , o português de 25 anos fechou as contas aos 64 minutos com um belo cabeceamento ao segundo poste. Veja o lance: