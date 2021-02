«André Silva parece que é de gelo quando está em frente à baliza»

André Silva voltou a marcar pelo Eintracht Frankfurt, desta feita na vitória (2-0) ante o Colónia. O avançado português é o melhor marcador da Bundesliga em 2021, ano que agora começou, com 9 golos apontados. Só nos últimos quatro jogos, o ex-jogador do FC Porto realizou seis tiros certeiros. Na presente temporada, em todas as competições, já apontou 20 tentos. Para além dos 18 na Bundesliga, marcou um na Taça e outro pela Seleção Nacional.





"O André Silva está a ter uma evolução fantástica. Parece que é de gelo quando está em frente à baliza", disse o diretor desportivo do Eintracht Frankfurt, Fredi Bobic, frisando que o clube está muito contente por ter o português na equipa.Bobic salientou a possibilidade de André Silva vir a ser o melhor marcador da liga alemã: "O problema é que existe um tal Robert Lewandowski".André Silva, esse, mantém a serenidade. "Estou apenas a finalizar o trabalho da equipa. Estamos em grande forma. Marcar é sempre uma sensação muito boa e tento sempre ajudar a equipa. O mais importante foi termos conquistado mais três pontos. Controlámos bem a partida, mas faltou-nos alguma eficácia. Temos de seguir em frente e continuar com os pés bem assentes na terra", referiu.No domingo, o internacional luso, de 25 anos, inaugurou o marcador já na 2ª parte, com um toque de classe picando a bola perante Horn, guarda-redes do Colónia. André Silva fez o 18º golo na liga alemã, sendo o segundo melhor marcador da prova, apenas atrás do avançado polaco do Bayern Munique, Robert Lewandowski com 24. Mas, com este registo, o dianteiro tornou-se o melhor goleador da história do Eintracht nas primeiras 21 jornadas.