Aurélio Buta foi titular e fez assistência na goleada do Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt goleou, este domingo, o modesto 1. FC Lokomotive Leipzig, em jogo da 1.ª eliminatória da Taça da Alemanha, por 7-0.A jogar no terreno da equipa do quarto escalão do futebol germânico, o Eintracht Frankfurt avançou com o internacional jovem português, Aurélio Buta, no onze. O lateral direito formado no Benfica, agora com 26 anos, fez a assistência para o 3-0, apontado por Omar Marmoush, ao minuto 66.Kolo Muani (36'), Gotze (58'), Dina Ebimbe (73' e 90'+1') e Ngankam (76' e 87') apontaram os outros golos da partida.