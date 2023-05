Aurélio Buta marca golo a fazer lembrar Van Basten no regresso do Eintracht aos triunfos

O Eintracht Frankfurt recebeu e venceu, este sábado, o Mainz, por 3-0, em jogo da 32.ª jornada da Bundesliga. Aurélio Buta assinou o segundo e o mais belo golo da tarde.Lançado em profundidade pelo corredor direito, o lateral formado no Benfica, de 26 anos, entrou na área e, com a bola a saltar, quase sem ângulo, puxou a culatra atrás e disparou para o poste do lado contrário, sem dar qualquer hipótese de defesa ao guarda-redes do Mainz.Foi um golo a fazer lembrar o que Van Basten apontou no Euro'1988, em jogo entre a Holanda e a União Soviética. No caso, a bola bateu no relvado antes do remate e Aurélio Buta estava mais afastado da linha final do que o antigo avançado holandês, mas não deixou de ser espectacular.O golo do defesa português, de resto, não só ajudou o Eintracht Frankfurt a voltar às vitórias e aproximar-se dos lugares de acesso às competições europeias, como ainda consumou a época mais profícua da carreira sénior de Buta no que toca à assinatura de golos.Foi o terceiro do lateral nos 21 jogos que leva, esta época, pelo Eintracht, aos quais ainda soma outras três assistências. Nada mau para a época de estreia no futebol alemão...Voltando ao jogo com o Mainz, Kamada inaugurou o marcador de penálti (18'), Buta ampliou a vantagem do Eintracht Frankurt (40') e Randal Kolo Muani fechou a contagem (59') já na segunda parte.