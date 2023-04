Aurélio Buta: «Sinto-me muito bem em Frankfurt»

Recrutado no verão aos belgas do Antuérpia, o português Aurélio Buta só se estreou pelo Frankfurt em janeiro por conta de uma lesão que o afastou por 9 meses. Apesar do contratempo, o lateral de 26 anos não teve problemas para se afirmar na ala direita de uma equipa onde se sente cada vez mais confortável."Toda a gente me ajuda aqui. Sinto-me muito bem, dentro e fora do relvado. Estava à espera de poder jogar e agora sinto-me muito confiante e cada vez mas integrado com a equipa", começou por lançar em entrevista aos canais do Frankfurt.Na Alemanha, Buta tem sido utilizado em zonas mais avançadas do terreno - no 3x4x3 de Oliver Glasner - e até já marcou tantos golos (2) quantos tinha apontado no resto da carreira como profissional. "Quando era novo jogava como extremo, por isso gosto de jogar nesta posição. Como lateral gosto de ser ofensivo e fazer assistências... os golos têm sido uma surpresa, porque não costumava marcar. É muito especial para mim."Atualmente no 7.º posto da Bundesliga e com bilhete para as meia-finais da Taça - onde defrontará o Estugarda - o Frankfurt ainda tem muito pelo o que lutar até ao final da época, mas, para já, tenta terminar a série de seis jogos sem vencer na liga. "Temos jogado bem, mas os resultados não têm aparecido. Estamos prontos para dar a volta à situação já este fim de semana [frente ao Monchengladbach] e na Taça vamos dar tudo para estar na final", promete Buta.