Buta assiste no empate do Eintracht que falha 'assalto' à Champions na Alemanha

O Eintracht Frankfurt falhou este domingo a aproximação aos lugares de acesso à Liga dos Campeões de futebol na Alemanha, ao empatar (2-2) no terreno do Wolfsburgo, no fecho da 23.ª jornada da Bundesliga.

Em caso de triunfo, a formação de Frankfurt ficaria apenas a um ponto do quarto lugar, aproveitando da melhor forma os deslizes de Union Berlim, Leipzig e Friburgo, mas acabou também por escorregar nesta ronda.

Num encontro com todos os golos a serem marcados na primeira parte, Marmoush e Gerhardt fizeram os golos do Wolfsburgo, aos 10 e 43 minutos, enquanto o Eintracht faturou por Muani, com assistência do português Buta, aos 22, e Ndicka, aos 26.

O emblema de Frankfurt segue no sexto posto, com 39 pontos, enquanto o Wolfsburgo é oitavo, com 34.

Após uma inicio bastante tremido, o Bayer Leverkusen já se afastou da luta pela manutenção e pode começar a ter alguma esperança no apuramento para as provas europeias, depois de golear em casa o Hertha Berlim, por 4-1.

O Bayer subiu ao nono lugar, com 31 pontos, a quatro dos lugares europeus, enquanto o Hertha continua 'aflito' no 14.ª lugar, um ponto acima da zona de despromoção.