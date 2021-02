Como André Silva pode ajudar Luka Jovic a voltar em definitivo ao Eintracht Frankfurt

Depois de um período algo obscuro no Real Madrid, Luka Jovic regressou ao Eintracht Frankfurt, por empréstimo dos merengues, e voltou a ser feliz. Tão feliz que os alemães já pensam em comprar novamente o passe do avançado.





Mas segundo o site sérvio 'Republik', a operação pode incluir André Gomes. O internacional português, que já leva 17 golos na Bundesliga, está na mira do Atlético Madrid, que perdeu Diego Costa depois de problemas que levaram a uma rescisão unilateral. Os colchoneros garantiram Moussa Dembélé, por empréstimo do Lyon, mas mesmo assim querem contratar um avançado.O clube espanhol - que já terá feito uma primeira aproximação, sem sucesso - estará disposto a desembolsar entre 30 a 40 milhões de euros por André Silva, um futebolista de 25 anos que há cerca de um ano valia no Transfermarkt 16 milhões de euros mas que agora está valorizado em 37.Com o dinheiro amealhado com a venda do português, explica o 'Republik', o Eintracht Frankfurt poderia avançar para a compra do passe de Jovic. O Real Madrid pede 40 milhões de euros, mas o 'As' avança que o negócio poderia fechar-se por 30 milhões.