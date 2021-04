Confiança em André Silva

Depois da derrota com o M’gladbach, Adi Hütter quer ver hoje uma resposta do Eintracht Frankfurt no jogo com o Augsburgo. O técnico exige um triunfo, de modo a segurar a posição de Champions, e deposita esperanças em André Silva, segundo melhor marcador do campeonato, com 23 golos. A dúvida é se o português jogará ao lado de Jovic ou terá o apoio de Younes. “É um problema de luxo”, assumiu Hütter. “Temos de encontrar a forma de voltarmos a ter sucesso”, vincou.