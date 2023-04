Daichi Kamada deixa Eintracht Frankfurt no final da época

O futebolista internacional japonês Daichi Kamada, que chegou a ser apontado como um dos alvos do Benfica no verão, vai deixar o Eintracht Frankfurt no final da época, informou o clube alemão.

"O Eintracht Frankfurt e Daichi Kamada vão seguir caminhos separados no final da época de 2022/23. O internacional japonês juntou-se às águias proveniente do Sagan Tosu no verão de 2017 e esteve emprestado ao Sint-Truiden em 2018/19, equipa em que se afirmou no futebol europeu", lembrou o Eintracht, em comunicado divulgado no site oficial.

O contrato do médio ofensivo japonês, de 26 anos, termina esta época, depois de seis épocas de ligação ao emblema de Frankfurt, uma das quais cedido ao Sint-Truiden, num percurso em que conquistou uma Taça da Alemanha (2017/18) e a Liga Europa (2021/22).

"O Daichi Kamada tornou-se um excelente jogador na Bundesliga, ao serviço do Eintracht Frankfurt nos últimos anos e esteve no crescimento desportivo do clube, que culminou na última época com a conquista da Liga Europa", reconheceu o diretor Marcus Krösche.

Em agosto do último ano, antes do fecho do mercado de transferências, a televisão alemã Sport 1 e a revista Kicker chegaram a adiantar que o japonês tinha alcançado um acordo com o Benfica, mas que o clube alemão não o deixava sair.