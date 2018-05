Ser parado pelas autoridades num aeroporto é daqueles momentos que ninguém quer viver. Especialmente se formos apanhados com produtos ilegais na mala. Contudo, o médio Jonathan de Guzmán não só foi apanhado como fez questão de partilhar o inusitado momento nas redes sociais. Tudo aconteceu após o triunfo do Eintracht Frankfurt frente ao Bayern Munique na Taça da Alemanha, por 3-1.





Continuar a ler

O jogador apressou-se a puxar do telemóvel e registou o momento no Instagram. "Descobriram algo na minha mala", escreveu o médio. Não foi complicado explicar que não se tratava de um artigo furtado, uma vez que os ecos do triunfo frente ao Bayern não deixaram margem para qualquer dúvida.

A comitiva celebrou no Estádio Olímpico de Berlim e seguiu viagem para Frankfurt. E foi no aeroporto da capital alemã que os alarmes soaram... Na passagem das malas pelo raios X, as autoridades descobriram um objeto pouco habitual na bagagem do holandês de 30 anos – uma taça…