Edin Terzic teme André Silva: «Anulá-lo será uma missão enorme»

O Borussia Dortmund recebe hoje o Eintracht Frankfurt a pensar no acesso à Liga dos Campeões, mas os olhos dos adeptos dos dois clubes estarão focados em Haaland e André Silva, ambos no segundo lugar da lista dos melhores marcadores da Bundesliga, com 21 golos. As ambições das duas equipas passam pelo faro goleador dos dois avançados e Terzic não esconde a admiração pelo português.





“É muito bom e está em muito boa forma. Isso reflete-se nos seus números. É muito importante para o Eintracht, com grandes qualidades”, elogiou o técnico do Dortmund, que conta com Raphaël Guerreiro para ajudar a anular André Silva e com Haaland para fazer estragos nas águias negras, que ocupam o 4º lugar, com mais quatro pontos do que os amarelos. “Anulá-lo será uma missão enorme”, admitiu o técnico Adi Hütter sobre o norueguês. “Vamos com confiança para mostrar que queremos ficar entre os quatro primeiros.”

Paciência de volta

Afastado da competição desde o final de novembro, altura em que foi de novo operado a um dos joelhos, Gonçalo Paciência está de volta aos convocados do Schalke 04. Através das redes sociais, o avançado, de 26 anos, deu conta da chamada para o duelo de hoje frente ao Bayer Leverkusen. Esta época, o português marcou um golo em nove jogos.