Eintracht Frankfurt empata com Mönchengladbach em casa

O Borussia Mönchengladbach atrasou-se na perseguição aos dois primeiros classificados da liga alemã de futebol, ao empatar 1-1 no terreno do Eintracht Frankfurt, em jogo da 22.ª jornada da prova.A equipa da casa, na qual o português Gonçalo Paciência entrou aos 89 minutos, para o lugar de Haller, adiantou-se no marcador aos 45+1 minutos, com um golo de Danny da Costa.O Mönchengladbach, que segue agora a cinco pontos do Bayern Munique, segundo classificado, e a sete do líder Borussia Dortmund, chegou ao empate aos 82 minutos, por intermédio de Zakaria.O Eintracht Frankfurt ocupa a sexta posição, a última que dá acesso às competições europeias, a um ponto do Wolfsburgo, quinto colocado.