Eintracht quer ficar com André Silva

Fredi Bobic admitiu a ‘La Gazzetta dello Sport’ que o Eintracht Frankfurt pretende avançar para a aquisição em definitivo de André Silva, concluídos os dois anos de empréstimo pelo Milan. "Temos a clara intenção de mantê-lo após o empréstimo, mas precisamos de lidar com a realidade atual", afirmou o diretor técnico do clube alemão, embora ressalvando que "ainda é cedo para falar de negócios definitivos".





"Temos muito tempo", realçou Bobic, fã das qualidades do avançado, autor do golo do Eintracht na derrota (1-3) com o Borussia M’gladbach. "Gostamos do André, como pessoa e profissional. Diz-nos repetidamente que está feliz na Alemanha. Para nós foi importante garantir o empréstimo por dois anos porque ele andou por clubes diferentes e queríamos que tivesse alguma consistência."