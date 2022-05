Foi traído por um email e agora ganhou a Liga Europa: Kostic dá 'chapada de luva branca' à Lazio

Filip Kostic, médio sérvio do Eintracht Frankfurt, foi um dos heróis do clube alemão que ontem conquistou a Liga Europa em Sevilha. Não só lidera o ranking das assistências da prova (com seis passes certeiros) - uma delas no jogo de ontem, diante do Rangers -, como ainda marcou um dos penáltis que deu o triunfo à formação germânica.Mas se hoje é uma das estrelas da equipa onde também alinha o português Gonçalo Paciência, no verão do ano passado por pouco não trocou o clube alemão pela Lazio. Só não rumou à Serie A por causa de um erro num email.Maurizio Sarri, treinador do Lazio, pediu a contratação de Koctic no verão de 2021 e a formação italiana entrou em contacto com o Eintracht a poucos dias do fecho do mercado.Do clube alemão disseram que devia ser feita uma proposta de 15 milhões de euros, mais 3 milhões em variáveis, resposta que os responsáveis da Lazio deram, para agradar ao seu treinador.Só que a contratação nunca chegou a efetivar-se e Igli Tare, diretor desportivo da Lazio, explicou depois o que aconteceu: "Há uns seis ou sete dias informei o Markus Krösche (diretor desportivo do Eintracht) que gostávamos de contar com o Kostic. Ele pediu-nos que fizéssemos uma oferta por escrito e assim fizemos, por correio eletrónico, de acordo com o que nos foi pedido. Depois, disseram que não tinham recebido a proposta", explicou o italiano ao jornal 'Bild' no final de agosto.Mas, segundo o mesmo jornal, o Eintracht não chegou, de facto, a receber o email. Não que a Lazio não o tivesse enviado, simplesmente o endereço estava mal escrito.O 'Bild' avançava ainda que o erro foi propositado porque a Lazio não queria pagar mais de 10 milhões de euros pelo passe e ao mesmo tempo não queria aborrecer Sarri...Sarri ficou sem o jogador e o Eintracht ganhou uma 'arma' de peso para ajudar na conquista da Liga Europa.