Gonçalo Paciência dá a receita para o Eintracht ganhar ao Sporting

Gonçalo Paciência deu uma entrevista ao site do Eintracht Frankfurt onde alertou para os perigos que o Sporting pode representar para a equipa alemã no jogo de amanhã, da Liga dos Campeões, deixando também alguns conselhos à sua antiga equipa."Nos últimos anos o Sporting tornou-se num clube muito estável. Entraram no caminho certo, ganharam um campeonato e fortaleceram-se de uma forma inteligente. Esta equipa tem capacidade para lutar pelo título em Portugal. Não estão numa boa fase, mas continuam a ter jogadores muito bons tecnicamente, além de avançados muito rápidos", disse o antigo jogador do FC Porto, que jogou no Eintracht e agora veste as cores do Celta de Vigo.O avançado acredita na vitória dos alemães. "O Frankfurt está em boa forma e é capaz de ganhar. A forma como o Eintracht jogou nos últimos anos, com confiança e espírito de luta, torna-o capaz de obter um bom resultado."Gonçalo Paciência faz votos para que os alemães se mantenham na Europa e, quando lhe perguntam que previsão faz para o jogo de amanhã em Alvalade, atira: "Penso que o Eintracht vai ganhar por 2-1."