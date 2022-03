Gonçalo Paciência e o "sonho" de representar Portugal: «Em ano de Mundial há sempre esperança...»

Gonçalo Paciência, atualmente ao serviço do Eintracht Frankfurt, confessou em entrevista ao Frente a Frente da 'Betway', que gostaria de voltar a viver os momentos que passou no FC Porto. O avançado português falou também do "sonho" de representar a Seleção Nacional e assumiu ser um grande admirador de Bruno Fernandes."Portugal é sempre o patamar mais alto que algum jogador pode atingir, claramente que sonho. Os meus últimos anos não têm sido perfeitos, devido a lesões e outros problemas, mas estou aqui para dar a volta e ir à luta. E em ano de Mundial, há sempre um bocadinho de esperança", disse, antes de abordar um eventual regresso ao Estádio do Dragão."Se pudesse voltar atrás, era para esses momentos no FC Porto. Se calhar, [gostava de] jogar mais. Na altura, não estava tão preparado como estou hoje, mas faz parte do crescimento. O meu primeiro golo no FC Porto, se pudesse, vivia outra vez".O ponta-de-lança de 27 anos assumiu ainda ser um admirador de Bruno Fernandes, com o qual mantém uma boa amizade. "Conheço-o desde os sete ou oito anos. Ele era do Boavista e eu do FC Porto. Sempre foi alguém que fez a diferença no Boavista, mas na formação nunca lhe deram o devido valor. E admiro-o por isso. Por sair cedo para Itália, para o Novara. Quando estávamos em Portugal, eu no V. Setúbal e ele no Sporting, estávamos mais vezes juntos", concluiu.