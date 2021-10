Gonçalo Paciência recebe mensagem dos vizinhos após jogo o Olympiacos

Gonçalo Paciência esteve em bom plano na vitória do Eintracht Frankfurt diante do Olympiacos de Pedro Martins, na Liga Europa, e o avançado português, de 27 anos, acabou por receber uma inesperada mensagem de agradecimento.





appreciation post from neighbors ?? thanks pic.twitter.com/wQnQHJgy7W — Gonçalo Paciência (@gpaciencia9) October 22, 2021

Segundo contou nas redes sociais, os seus vizinhos deixaram-lhe um bilhete com umas simpáticas palavras."Excelente trabalho ontem [quinta-feira] à noite! Envolvido em todas as ações, sempre a irritar os pobres gregos. Continua", lê-se no 'post it' que o jogador partilhou.