Gonçalo Paciência reclama oportunidade no onze do Eintracht Frankfurt contra o Barcelona

A condição de suplente neste regresso ao Eintracht Frankfurt, após um ano de empréstimo ao Schalke 04, não tem impedido Gonçalo de Paciência de manter um registo goleador bastante interessante. O internacional português é, de resto, o jogador mais eficaz do plantel liderado pelo treinador austríaco Oliver Glasner.Gonçalo Paciência soma 388 minutos de jogo, divididos por 19 jogos, e apontou quatro golos, o que lhe garante um remate certeiro a cada 97 minutos em campo. Mas se nos cingirmos à Liga Europa, o registo é ainda mais profícuo.Nessa prova da UEFA, apontou dois golos num total de 154 minutos de utilização, a uma média de um golo por cada 77 minutos. E com este registo, principalmente este, reclama uma oportunidade no onze do Eintracht Frankfurt, no regresso à Liga Europa, quinta-feira, na receção ao Barcelona da 1.ª mão dos quartos de final da competição. Oliver Glasner tem, agora, a palavra final.