Gonçalo Paciência: «Tenho muito para mostrar ao mundo do futebol»

Gonçalo Paciência chegou ao Eintracht Frankfurt no início da última temporada, proveniente do FC Porto, mas só esta época está a tornar-se preponderante na formação alemã. O avançado português, de 25 anos, tem sido titular no últimos desafios e totaliza oito golos em 19 jogos disputados. Em declarações à ‘Eleven Sports’, Gonçalo Paciência admitiu estar satisfeito com o momento que atravessa, mas afirma que tem muito mais para mostrar.





"Estou a jogar, a marcar golos. Sinto-me importante na equipa… mais do que na época passada. Isto é o mais importante para um jogador de futebol, quando te sentes confiante, quando sentes que a equipa acredita em ti. Quando sentes que estás mais tempo em campo do que no banco. Estou feliz com a minha situação actual, mas quero mais, quero mostrar mais, porque tenho muito mais para mostrar ao mundo do futebol", frisou.O Eintracht Frankfurt entra em campo esta quarta-feira, frente ao St. Pauli (da segunda divisão), em duelo da Taça da Alemanha.