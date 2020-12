Holandeses colocam Bas Dost quase como certo no Club Brugge por um ano e meio

O futuro de Bas Dost poderá estar prestes a conhecer um novo rumo. De acordo com a imprensa holandesa desportiva, o ex-avançado do Sporting prepara-se para assinar um contrato válido por um ano e meio com os belgas do Club Brugge, abandonando, assim, os alemães do Eintracht Frankfurt.

Com pouca utilização na equipa, fruto ao excelente arranque de temporada de André Silva, Bas Dost procura agora um novo desafio na carreira depois de ter visto falhada a sua transferência para o emblema belga no último mercado de transferências. Esta será a segunda oportunidade para o avançado de 31 anos poder rumar ao Club Brugge.

Esta temporada, o avançado holandês soma um total de cinco golos em 12 jogos realizados (906 minutos de utilização, cerca de 10 jogos completos).