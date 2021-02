Imprensa alemã diz que Manchester United entrou na corrida por André Silva

O Sky Alemanha avança esta quarta-feira que o Manchester United quer contratar André Silva, internacional português que tem brilhado ao mais alto nível na Bundesliga, ao serviço do Eintracht Frankfurt.





O jogador de 25 anos, que se transferiu no verão do Milan para o Eintracht por três milhões de euros, mas cujo passe está agora avaliado em 30 milhões, está também na mira do Atlético Madrid, que o quer para ocupar o lugar deixado vago no plantel colchonero por Diego Costa. O clube espanhol tentou a contratação em janeiro, mas a proposta foi recusada pelos alemães.O português soma 18 golos em 20 jogos, mas já disse que está focado no clube germânico. "O Atlético é um orgulho, mas agora só penso no Eintracht. É sinal que o meu trabalho está a dar frutos", disse recentemente André Silva.