Luka Jovic: «Marquei dois golos no Real Madrid e aqui já tenho três»

Luka Jovic voltou a sorrir na Alemanha. O avançado regressou ao Eintracht Frankfurt, emprestado pelo Real Madrid, e em pouco tempo voltou aos golos, depois de um período algo cinzento na capital espanhola.





"Estou muito contente por ter voltado, sento-me feliz e isso vê-se em campo. Marquei dois golos durante todo o período em que estive no Real Madrid e aqui já tenho três. A cidade, o clube e sobretudo a equipa, estão todos feitos à minha medida", disse o jogador, de 23 anos, que passou pelo Benfica."Tive azar no Real Madrid. Tive lesões e ao nível privado as coisas também não me correram bem. Sinto-me um felizardo por poder voltar a Frankfurt, onde me receberam de forma maravilhosa", prosseguiu.Jovic conta que em Madrid nem tudo foi mau. "Tive a sorte de treinar dia a dia com os melhores do Mundo. Ganhei experiência e agora considero-me um jogador melhor. Apesar de não ter conseguido ter continuidade em campo, trago coisas positivas de Madrid."