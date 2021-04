Luka Jovic revela que vai regressar ao Real Madrid

Emprestado ao Eintracht Frankfurt, de onde saiu em 2019 para o Real Madrid, Luka Jovic revelou que vai regressar aos merengues no final da temporada.





"Toda a gente sabe que oficialmente sou jogador do Real Madrid e vou voltar no final da época. É lógico que não poderei falar da minha carreira durante uns meses", disse o avançado sérvio, em declarações ao jornal Bild.O avançado tem contrato com os merengues até 2025, mas não teve muito espaço no plantel da equipa de Zidane. Para já está concentrado em fazer um bom final de época pelo Eintracht, clube que diz ser "muito especial". "Tive propostas de outros clubes, equipas gloriosas, mas eu queria vir para o Eintracht porque tinha o que eu precisava."