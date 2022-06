Mario Götze anunciado no Eintracht Frankfurt: «Partilhamos os mesmos objetivos»

O internacional alemão Mario Götze, que passou as duas últimas temporadas na Holanda no PSV Eindhoven, é reforço do Eintracht Frankfurt, tendo assinado um contrato por três temporadas, anunciou esta terça-feira o clube germânico.

Götze, de 30 anos, regressa assim à Bundesliga, em que tem mais de 200 jogos disputados ao serviço do Borussia Dortmund, clube em que fez a sua formação, e do Bayern Munique.

"Estou muito entusiasmado por jogar no Frankfurt, um clube que tem tido uma evolução extraordinária. Rapidamente, entendo que partilhamos os mesmos objetivos e estou muito feliz de voltar à Bundesliga e à Liga dos Campeões", disse Gotze, em declarações divulgadas no site oficial do Eintracht.

A formação de Frankfurt, em que atuam os portugueses Aurélio Buta e Gonçalo Paciência, foi o 11.º classificado da última edição do campeonato alemão, mas por ter vencido a Liga Europa garantiu a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões.

No seu currículo, Gotze tem cinco Bundesligas e um Campeonato do Mundo com a Alemanha, em 2014, tendo marcado o golo decisivo da final com a Argentina (1-0), na prova que decorreu no Brasil.

O médio ofensivo esteve nos planos do Benfica e do novo técnico encarnado, o alemão Roger Schmidt, que foi precisamente treinador de Gotze nos últimos dois anos no PSV Eindhoven.

No emblema holandês, Gotze contabilizou 18 golos e 18 assistências em 77 partidas oficiais nas épocas 2020/21 e 2021/22, depois de ter dividido a carreira entre o Borussia Dortmund (2009 a 2013 e de 2016 a 2020) e Bayern Munique (2013 a 2016).

Soma 63 internacionalizações e 17 golos pela Alemanha.