O valor que os pretendentes de André Silva vão ter de pagar para levar o português do Eintracht

O site alemão 'Sport1' revela que a cláusula de rescisão do contrato de André Silva com o Eintracht Frankfurt está fixada em 30 milhões de euros, valor que pode ser facilmente 'batido' este verão, dado o interesse que o português está a gerar entre alguns clubes, depois de assumir o papel de goleador na Bundesliga.





O avançado português soma 23 golos em 26 jogos no campeonato alemão, onde é apenas superado por Robert Lewandowski, com 35.O jogador já despertou o interesse de clubes como Atlético Madrid, Barcelona e Manchester United, tudo clubes com capacidade financeira de pagar a cláusula de André Silva.Mas em Frankfurt a expetativa é que o jogador não deixe o clube. "O André é inteligente e sabe tudo o que deve ao Eintracht Frankfurt", disse Bruno Hübner, o diretor desportivo. "Desenvolveu-se de uma maneira sensacional connosco e acredito que terá isso em consideração."