Oficial: Luka Jovic regressa ao Eintracht Frankfurt

Luka Jovic vai disputar o que resta da época ao serviço do Eintracht Frankfurt, clube de onde saiu para o Real Madrid há um ano e meio. Os merengues e a formação alemã oficializaram esta quinta-feira o empréstimo.





O avançado sérvio, de 23 anos, está de volta a um clube onde foi feliz. No Real Madrid nunca esteve entre as primeiras escolhas de Zinedine Zidane."As coisas não foram fáceis para o Luka em Madrid. Para ele é importante voltar a ter uma boa dinâmica e regressar ao Eintracht era o que o Luka queria. Pode aproveitar os próximos meses, num ambiente familiar, para recuperar o seu nível. No Real Madrid sabem que vamos fazer de tudo para que continue a evoluir. Estamos conscientes de que ganhámos uma excelente opção para o ataque", disse Fredi Bobic, diretor desportivo do clube germânico.O antigo jogador do Benfica vai envergar a camisola número 9 e não terá de passar por uma quarentena antes de se apresentar ao trabalho, uma vez que já teve covid.