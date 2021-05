Oliver Glasner é o novo treinador de André Silva no Eintracht Frankfurt

O austríaco Oliver Glasner é o novo treinador do Eintracht Frankfurt, com um contrato válido até junho de 2024, informou o clube, quinto classificado na Liga alemã na época 2020/21.

"Oliver Glasner assinou como treinador principal até 30 de junho de 2024. Recentemente, conduziu o Wolfsburgo até ao quarto lugar na 'Bundesliga' e à presença na Liga dos Campeões da próxima época", comunicou o Eintracht.

A equipa de Frankfurt, que conta com o internacional português André Silva, ficou imediatamente na posição abaixo, no quinto lugar, depois de perder o lugar de acesso à 'Champions' já nas últimas jornadas, devido a uma série de maus resultados.

Por ainda ter uma época de contrato com o Wolfsburgo, a saída obrigará o Eintracht Frankfurt a pagar pela contratação de Oliver Glasner, num negócio em que os dois clubes concordaram em não revelar o valor.

"O Eintracht Frankfurt é um clube entusiasmante e que teve grande progresso nos últimos anos", considerou Glasgner, de 46 anos, em declarações à assessoria do clube, lembrando as boas prestações na Liga Europa e a vontade de assumir o comando.

Na equipa alemã joga o internacional português André Silva, avançado que chegou em 2019/20 por empréstimo do AC Milan, mas assinou a título definitivo já na última época, em que foi o segundo melhor marcador do campeonato, com 28 golos, atrás de Lewandowski (Bayern Munique), com 41, e à frente de Erling Haaland (Borussia Dortmund), com 27.