Presidente do E. Frankfurt despede-se do clube e atira: «Que desapareça toda a merda nazi»

Peter Fischer deixou a presidência do Eintracht Frankfurt e no discurso de despedida aproveitou para dar voz a uma das suas maiores batalhas: a luta contra o crescimento da extrema direita na Alemanha."O meu maior desejo na vida não é que o Eintracht Frankfurt volte a ganhar a Bundesliga ou que ganhe a Liga dos Campeões. O meu maior desejo na vida é que desapareça toda a merda nazi. Que expludam no ar. Que lhes vomitem na cara todos os dias", disse Fischer no seu discurso, que foi muito aplaudido."Este clube é colorido. Temos 112 nacionalidades connosco. Não há lugar a discriminação, racismo ou anti-semitismo no desporto. Todos os que não cumprirem com isto serão despedidos do Eintracht", acrescentou.O agora ex-presidente do clube alemão, que esteve no cargo desde o ano 2000, sempre esteve implicado em temas de política. "Estarei mais evolvido do que antes. Milhares de manifestações são realizadas nas quais milhões de bons cidadãos e democratas, pessoas inteligentes, falam nas ruas", disse ele, posicionando-se com veemência contra o crescimento da direita na Alemanha.