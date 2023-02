Taça da Alemanha: Eint. Frankfurt avança para os 'quartos' com Aurélio Buta em destaque

O Eintracht Frankfurt teve de aplicar-se para levar a melhor sobre o Darmstadt, da 2.ª divisão alemã, nos oitavos de final da Taça da Alemanha. A turma da Bundesliga, que alinhou com o português Aurélio Buta de início, começou melhor a partida, colocando-se em vantagem logo ao minuto 6, com o lateral português a assistir Kolo Muani para o 1-0.

Porém, em apenas dois minutos, o Eintracht Frankfurt viu escapar-se a vantagem no marcador, com o austríaco Mathias Honsak a assinar um 'bis' em dois minutos (29' e 31') colocando, com alguma surpresa, o Darmstadt na frente do marcador e, consequentemente, da eliminatória.

Ainda antes do intervalo, Borré deixou tudo igualado (2-2), com Mario Götze na assistência para o segundo da formação de Frankfurt.

Na segunda parte, o japonês Kamada - que chegou a estar associado ao Benfica no último mercado de transferências de verão - fez o 3-2, numa jogada em que é assistido por Kolo Muani, que ainda viria a bisar no encontro para o 4-2 final (90').

Com este resultado, o Eintracht Frankfurt avança para os quartos de final da prova, fase onde já estão Friburgo, Estugarda (de Gil Dias e Tiago Tomás), Union Berlim (de Diogo Leite), Bayern Munique (de João Cancelo) e Leipzig (de André Silva).