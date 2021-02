«Voltar a comprar Luka Jovic? É permitido sonhar, mas extremamente difícil fazer planos»

O diretor desportivo do Eintracht Frankfurt diz que está nas mãos de Luka Jovic a possibilidade de o sérvio voltar a assinar pelo clube da Bundesliga, após o final do empréstimo do Real Madrid, mas para isso o jovem avançado terá de dar novamente provas do seu valor, numa altura em que o português André Silva tem estado em destaque - bisou sábado na vitória sobre o Hertha Berlim (3-1) e soma já 16 golos apenas na Bundesliga.





"Vai depender de Luka Jovic e da rapidez com que ele poderá recuperar a forma a que nos acostumou aqui em Frankfurt", disse Fredi Bobic: "André Silva é um jogador muito constante, teremos que ver se mudamos o sistema de jogo para ter os dois na frente de ataque ou não. Vai depender de muitos fatores", explicou."É permitido sonhar, mantemos uma boa relação com o Real Madrid e, neste momento, chegámos a um acordo favorável para ambos. Mas ninguém pode dizer com certeza o que vai acontecer no verão. É extremamente difícil fazer planos nesta altura", explicou.