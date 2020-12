Insólito na Bundesliga: avançado do Estugarda marcou e... viu cartão amarelo

O avançado congolês Silla Wamangituka foi no domingo figura na importante vitória do Estugarda em casa do Werder Bremen, ao marcar os dois golos da sua equipa num triunfo por 2-1. Contudo, o seu segundo tento ficou marcado por um momento insólito, já que depois de ter colocado a bola no fundo da baliza o dianteiro viu o cartão amarelo. Tudo porque, na interpretação do árbitro, Wamangituka terá faltado ao respeito aos adversários pela forma como marcou.





Tu a jogares com os teus amigos na escola #BundesligaELEVEN pic.twitter.com/5LPjTJ8B31 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 7, 2020

O que acha o leitor? Polémico, não?