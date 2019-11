Christian Streich: «Com 54 anos é normal que sejas atropelado por um jovem búfalo»

O momento tornou-se viral no passado domingo quando o argentino David Abraham, companheiro de equipa de André Silva e Gonçalo Paciência no Eintrach Frankfurt, abalroou Christian Streich, técnico do Friburgo, num momento que valeu o cartão vermelho ao defesa sul-americano de 33 anos já nos instante finais da partida. No entanto, o técnico alemão comentou na imprensa alemã "ser normal ser atropelado por um jovem búfalo" quando se tem 54 anos.



"Foi um jogo quente, temos de ter mais calma mas aconteceu. Não vale a pena fazer um drama. Com 54 anos é normal que sejas atropelado por um jovem búfalo. Já não te aguentas em pé contra isso", referiu. "O futebol é um desporto de contacto, mas o que se passou foi errado."