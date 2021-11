Ex-jogador do Friburgo: «Uma vez obrigaram-me a tomar 10 comprimidos depois de um treino»

Garra Dembélé, antigo internacional maliano, confessou ter sido obrigado a dopar-se durante o seu percurso como futebolista, nomeadamente quando passou pelo campeonato búlgaro e pelos alemães do Friburgo.





Em declarações ao documentário 'Broken Fates', o ex-avançado revelou que durante a sua passagem pelo emblema alemão teve no seu corpo "produtos que estavam proibidos" naquele país, assumindo ainda ter tomado "infusões" sempre que terminava um jogo para a Liga Europa quando estava na Bulgária."Na Bulgária, quando terminávamos os jogos da Liga Europa, tomávamos infusões. Mesmo após acabar a partida tomava produtos que não sabia o que exatamente eram. Na Alemanha, quando estava no Friburgo, tinha produtos no meu corpo que estavam proibidos no país. Na realidade, estava dopado e tinha hormonas no meu corpo", revelou o antigo avançado, que também representou as camadas jovens da seleção francesa, em declarações ao documentário 'Broken Fates'.A produção, que tem sido divulgada pelo jornal francês 'L'Equipe', dá conta ainda de um episódio em que Garra Dembélé diz ter sido obrigado a tomar 10 comprimidos depois de um treino e caso se recusasse a fazê-lo recebia uma multa por parte do clube."Tinha uma caixa com o meu número, o 11. Tive de tomar 10 comprimidos depois de um treino. Nem sequer sabia para o que eram. Não sabia. Não tive outro remédio senão tomá-los porque, caso contrário, multavam-me. Depois dos jogos que tínhamos aos fins-de-semana, quando tínhamos um controlo anti-doping, calhava-me sempre a mim. Urinava, mas no resultado nunca aparecia nada."