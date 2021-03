Friburgo mudou de equipamentos minutos antes de jogo por motivo inusitado

Esta tarde, ao contrário do que é normal e até lógico, o Friburgo atua diante do Augsburgo com a sua camisola alternativa mesmo sendo a equipa da casa, numa situação que se explica por um motivo no mínimo inusitado.





Tudo por conta do facto de o Augsburgo (uma equipa que normalmente joga de vermelho) ter no seu plantel um futebolista que confunde as cores vermelha e verde (a cor que iria ser utilizada pelo Augsburgo). Por isso, em vez de se ver um duelo entre vermelhos e verdes, viu-se antes um duelo entre amarelos e verdes, em tons claramente mais fáceis de distinguir. E o mais insólito de tudo é que a mudança foi processada... minutos antes do apito inicial.A situação, refira-se, foi explicada pelo técnico Christian Streich de uma forma clara. "Temos um jogador com problemas a identificar o vermelho e o verde. Disse logo 'temos de mudar isto'. Não queríamos que ele estivesse a passar a bola para os adversários", atirou o técnico, à Sky.