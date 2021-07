Hertha Berlim anuncia contratação de Stevan Jovetic até 2023

O avançado internacional montenegrino Stevan Jovetic vai representar o Hertha Berlim até 2023, após ter terminado contrato com o Monaco, de França, anunciou esta terça-feira o clube da Liga alemã.

"O Hertha BSC acertou a terceira contratação para a próxima época, com o avançado Stevan Jovetic, de 31 anos. O internacional montenegrino, por 61 vezes, junta-se a nós a custo zero, depois do seu contrato com o AS Monaco ter terminado, assinando um contrato até 2023, com mais um ano de opção", escreveu o emblema da capital germânica, na página oficial na Internet.

O experiente atacante, que passou por clubes como Fiorentina e Inter Milão (Itália), Manchester City (Inglaterra) ou Sevilha (Espanha), mostrou-se "muito ansioso" por jogar pelo Hertha e na Bundesliga, reforçando que "mal pode esperar para começar a treinar e passar a sua experiência para ajudar a equipa desde início".