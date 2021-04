Hertha Berlim isola equipa depois de casos positivos de covid-19 no plantel

A equipa do Hertha Berlim, que está a lutar pela manutenção na Liga alemã, vai ficar isolada nas próximas duas semanas devido ao aparecimento de casos positivos da covid-19, anunciou esta quinta-feira o emblema germânico.

O técnico Pál Dardai e dois jogadores estão infetados com o novo coronavírus, situação que levou a direção do Hertha Berlim a colocar os restantes membros do plantel a viverem juntos em alojamentos fechados, dos quais apenas poderão sair para treinar e jogar durante os próximos 15 dias.

Dois dos adjuntos de Dardai tiveram que ficar em isolamento profilático nas suas respetivas casas e, por essa razão, a equipa vai ser dirigida na próxima jornada da Bundesliga pelo atual diretor desportivo do clube, Arne Friedrich, antigo defesa central e ex-internacional alemão.

Friedrich, de 41 anos, tem licença de treinador e chegou a comandar a seleção alemã de sub-18.

Com esta medida, o Hertha quer impedir o aparecimento de mais casos positivos da covid-19 na equipa, numa altura crucial da temporada, em que luta pela permanência na Bundesliga.

A formação da Berlim ocupa o 15.º posto do campeonato germânico com 26 pontos, três acima da zona de despromoção, quando faltam realizar seis jornadas.

