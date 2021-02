Khedira vai ganhar 133 mil euros por jogo no Hertha

Sami Khedira deixou a Juventus e foi oficializado como reforço do Hertha Berlim até final da temporada. O médio alemão de 33 anos regressa assim à Bundesliga e o 'BILD' revelou os detalhes do contrato assinado com o clube da capital germânica.





Khedira vai ganhar cerca de 2 milhões de euros e no máximo irá alinhar em 15 encontros, correspondentes às 15 jornadas que faltam disputar na Bundesliga, uma vez que o Hertha já não está na Taça da Alemanha.

Contas feitas, Khedira vai auferir uma média de 133 mil euros por jogo.