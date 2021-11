Tayfun Korkut substitui Pál Dardái como treinador do Hertha Berlin

O treinador germano-turco Tayfun Korkut é o novo responsável técnico do Hertha Berlin, até final da época, substituindo o húngaro Pál Dardái, que foi despedido, anunciou esta segunda-feira o clube alemão.

"O novo treinador será Tayfun Korkut, de 47 anos. Terá como adjunto Ilja Aracic, com ambos a terem contrato até ao final da época", especifica o clube, 14.º classificado na Liga alemã.

O Hertha, que está apenas um ponto acima do lugar do playoff de manutenção, não vence há quatro jornadas, com duas derrotas e dois empates, o último dos quais diante do Augsburgo, que ocupa a 16.ª e antepenúltima posição.