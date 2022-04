Treinador de St. Juste confirma regresso após lesão e admite: «Pode sair no verão»

Bo Svensson, treinador do Mainz, confirmou esta quinta-feira que Jeremiah St. Juste, central holandês que está no radar do Sporting, está prestes a recuperar de uma lesão no ombro esquerdo e a reintegrar os treinos da formação alemã, avançando igualmente com a possibilidade de o futebolista, de 25 anos, poder abandonar o clube no próximo defeso.



"Jeremiah regressa na próxima aos treinos com a equipa. Não sei exatamente em que dia, mas vai voltar. Ainda vamos avaliar a situação, para ver se pode jogar pelo menos os últimos dois jogos", explicou o dinamarquês aos meios locais, aos quais acrescentou: "Ambos [St. Juste e Moussa Niakhaté, central francês] podem sair no verão, mas também é possível que um deles fique - pensar que ficam os dois é um cenário demasiado otimista."



E prosseguiu: "Todos vêem a qualidade que têm. Estão na melhor idade para um jogador [Niakhaté tem 26 anos], têm ambos mais um ano de contrato e neste contexto nunca sabemos o que pode acontecer - se renovam ou saem. Dou-lhes muito valor, não só como futebolistas, mas também em termos de personalidade - porque são líderes absolutos. Se nos deixarem, ficarei muito grato pelo tempo que passei com eles e teremos de os substituir, claro."



Recorde-se que o Sporting já iniciou contactos para garantir a contratação do defesa, tendo já em vista a preparação para a temporada 2022/23. Operado ao ombro direito em outubro, St. Juste regressou aos relvados em janeiro, mas foi sujeito a nova cirurgia, agora ao ombro esquerdo. Nos últimos dias, publicou fotografias onde mostrar estar muito perto da aptidão tota. Veja!