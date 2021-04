Internacional alemão Benjamin Henrichs em definitivo no Leipzig até 2025

O internacional alemão Benjamin Henrichs assinou contrato com os alemães do Leipzig até 2025, depois de ter chegado no início da época por empréstimo dos franceses do Mónaco, informou esta segunda-feira o emblema da Liga alemã. O atual segundo classificado da Bundesliga acionou a opção de compra junto do clube monegasco, avaliada em 15 milhões de euros, de acordo com a imprensa alemã.

Na presente temporada, o lateral-direito, de 24 anos, formado no Bayer Leverkusen, clube alemão que deixou em 2018, realizou apenas 15 encontros pelo Leipzig, muito por culpa da lesão sofrida num joelho em novembro último.

"Estamos felizes que o Benny fique connosco por um longo prazo. Ele teve um pouco de azar com a lesão esta temporada. Mas, como internacional alemão, traz muita qualidade futebolística, é versátil e terá uma grande influência no nosso jogo", observou o diretor desportivo do Leipzig, Markus Krösche.

O Leipzig ocupa o segundo lugar na Bundesliga, com 60 pontos, menos cinco do que o líder isolado Bayern Munique.