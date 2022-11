Leipzig confirma rotura de Nkunku

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O RB Leipzig confirmou que Christophe Nkunku sofreu uma rotura no ligamento externo do joelho esquerdo. O clube alemão, onde alinha André Silva, não precisou o tempo de paragem para o atual melhor marcador da Bundesliga (12 golos), mas será superior às seis a oito semanas inicialmente apontadas. O avançado de 25 anos saiu lesionado de um treino da seleção francesa no Qatar, tendo sido substituído por Kolo Muani (E. Frankfurt) na lista gaulesa para o Mundial.