André Silva continua em grande: avançado português marca pelo terceiro jogo seguido

André Silva está a passar a melhor fase da atual temporada. Esta noite, diante do Augsburgo , o avançado português já fez o gosto ao pé, alcançando o terceiro encontro seguido a faturar. Nos últimos seis jogos marcou em cinco - ficou apenas em branco diante do Union Berlim - e no total da temporada já leva 8 golos (5 na Bundesliga e 3 na Champions).