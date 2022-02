André Silva destaca evolução do RB Leipzig

Numa 21ª jornada que arrancou ontem com o empate (1-1) entre o Hertha e o Bochum, as atenções estão no Bayern-Leipzig de hoje. Frente ao campeão e líder destacado, André Silva enfrenta uma missão difícil, mas o português sublinhou a evolução da equipa desde a chegada do treinador Domenico Tedesco. "Todos os jogadores melhoraram, inclusive eu. Agora recebo a bola com mais frequência e tenho mais oportunidades em zonas onde posso ser perigoso", lembrou o avançado em entrevista à revista ‘Kicker’, não se arrependendo de ter trocado o Eintracht Frankfurt pelo Leipzig no verão passado, "mesmo que os primeiros meses não tenham corrido como todos esperavam".

Duelo com Lewandowski

Quanto ao duelo com Lewandowski, André reconhece que o polaco está num nível à parte: "Já marcou muitos golos, bateu recordes e conquistou inúmeros troféus. Mas tem sempre fome de jogar. Joga numa liga própria."