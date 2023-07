André Silva é baixa no estágio de pré-época do Leipzig devido a lesão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

+++ Verletzungs-Update André #Silva +++



Eine heutige Untersuchung ergab, dass der Stürmer nach seinem Muskelbündelriss im Oberschenkel noch nicht auf den Platz zurückkehren kann.



Er wird seine Reha weiter in Madrid fortsetzen und nicht mit ins Trainingslager reisen. pic.twitter.com/C38yNFT1pj — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 11, 2023

O Leipzig informou esta terça-feira nas suas redes sociais que André Silva é baixa no estágio de pré-época, visto que vai continuar a reabilitação da lesão na coxa esquerda em Madrid.O avançado português de 27 anos lesionou-se em maio último, o que já o tinha obrigado a falhar a final da Taça da Alemanha, que o Leipzig venceu por 2-0 diante do Eintracht Frankfurt.Na última temporada, André Silva marcou nove golos e fez nove assistências em 44 encontros ao serviço do emblema alemão.