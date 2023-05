André Silva entre a seca de golos e a final da Taça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já lá vão três meses e 17 jogos desde que André Silva marcou pela última vez pelo RB Leipzig. Quase 900 minutos sem fazer o gosto ao pé, naquela que já é a pior seca da carreira para o avançado que tem perdido espaço nas escolhas de Marco Rose, tendo começado do banco nas últimas cinco partidas. Ora, esta noite terá oportunidade para dar a volta ao registo negativo, na visita ao Friburgo para as meias-finais da Taça da Alemanha. Resta saber se será aposta de Marco Rose que falou ontem sobre o problema de falta de eficácia da equipa. “Estou feliz por estarmos a criar tantas oportunidades, agora seria perfeito se as coisas fossem um pouco mais fáceis na hora de finalizar”, refletiu o alemão.

O encontro é a reedição da final da época passada, que o Leipzig venceu nos penáltis (4-2), depois de um empate (1-1) em 120 minutos, coincidência que Rose desvaloriza: “Se servir para dar motivação aos rapazes será bom, mas de certeza que também dará motivação extra ao Friburgo. As duas equipas querem chegar à final, é isso que vai interessar.”